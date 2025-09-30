Aspettando Barcellona-Psg, Luis Enrique: “Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata”
Le dichiarazioni dell’allenatore del club francese alla vigilia della trasferta europea di Barcellona
Dopo la goleada casalinga contro l’Atalanta, il Psg si prepara a vivere la prima trasferta europea della stagione. Ad accogliere i parigini ci sarà il Barcellona di Yamal.
Luis Enrique ha presentato così la sfida a Sky Sport: “Sono contento di essere tornato in quella che io considero casa. Sono emozioni particolari”.
Sulla partita che sarà: “Dobbiamo cercare di avere sempre il pallone. Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata”.
Per concludere, l’allenatore spagnolo ha mostrato le maglie speciali che indosserà il club, con il logo della fondazione dedicata a Xana, figlia prematuramente scomparsa. Le divise finiranno poi all’asta e il ricavato verrà devoluto proprio alla fondazione. “Ringrazio il presidente per questo gesto, possiamo aiutare tanti bambini”.
