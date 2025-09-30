Questo sito contribuisce all'audience di

Aspettando Barcellona-Psg, Luis Enrique: “Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata”

Redazione 30 Settembre 2025
Luis Enrique, allenatore Psg

Le dichiarazioni dell’allenatore del club francese alla vigilia della trasferta europea di Barcellona

Dopo la goleada casalinga contro l’Atalanta, il Psg si prepara a vivere la prima trasferta europea della stagione. Ad accogliere i parigini ci sarà il Barcellona di Yamal.

Luis Enrique ha presentato così la sfida a Sky Sport: “Sono contento di essere tornato in quella che io considero casa. Sono emozioni particolari”.

Sulla partita che sarà: “Dobbiamo cercare di avere sempre il pallone. Assenze? Nessuna scusa, è una finale anticipata”.

Per concludere, l’allenatore spagnolo ha mostrato le maglie speciali che indosserà il club, con il logo della fondazione dedicata a Xana, figlia prematuramente scomparsa. Le divise finiranno poi all’asta e il ricavato verrà devoluto proprio alla fondazione. “Ringrazio il presidente per questo gesto, possiamo aiutare tanti bambini”.

 

