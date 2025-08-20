Il Torino si avvicina ad Asllani: si lavora a un prestito con diritto di riscatto

Da Asllani a Nicolussi Caviglia: il punto sul centrocampo del Torino di Baroni

Il Torino torna forte su Kristjan Asllani dell’Inter: contatti continui per il centrocampista, che negli ultimi giorni non ha trovato l’accordo con il Bologna.

Nonostante sullo sfondo rimanga aperta la pista che porta a Nicolussi Caviglia, con i granata che hanno offerto 6 milioni per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista (cifra ritenuta bassa dal Venezia), Vagnati ha deciso di accelerare per l’albanese.

Torino e Inter stanno lavorando a un prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 12. I nerazzurri sono disposti a cambiare la formula rispetto a quella che era stata concordata con il Bologna.

L’ex Empoli è ora dunque il più vicino per i granata, avendo superato Nicolussi Caviglia negli ultimi minuti.