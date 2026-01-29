Inter, fatta per la cessione di Asllani al Besiktas
Inter e Besiktas hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Turchia di Asllani
Kristjan Asllani lascia la Serie A. L’albanese saluta il Torino dopo soli 6 mesi e torna all’Inter, ma solo per formalità.
Il club nerazzurro, infatti, ha raggiunto l’accordo con il Besiktas per la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista albanese: confermata la pista svelata ieri.
A questo punto, il Torino accelera per il sostituto: i granata sono vicini a trovare l’intesa con il Cagliari per Matteo Prati, per cui anche nella mattinata di oggi sono andati in scena dei contatti.