Joe Tacopina, attuale presidente della SPAL ed ex presidente del Bologna e del Venezia, ha rappresentato la difesa di A$AP Rocky, rapper statunitense.

A$AP Rocky è stato dichiarato innocente nel processo che lo vedeva accusato di aver sparato contro il suo ex amico Terell Ephron durante una discussione a Los Angeles, il 6 novembre 2021. Il rapper statunitense, il cui vero nome è Rakim Mayers, rischiava fino a 24 anni di carcere, ma la corte ha stabilito che non ci fossero prove sufficienti per condannarlo.

La difesa ha sostenuto che l’arma impugnata fosse una pistola giocattolo con colpi a salve, presa dal set di un video musicale e portata con sé per sicurezza. Inoltre, sulla scena del presunto crimine non sono state trovate cartucce di proiettili né esistono filmati che confermino la versione di Ephron.

La particolarità? La difesa è rappresentata da Joe Tacopina. L’avvocato americano ha ricoperto il ruolo di presidente del Bologna tra il 2014 e il 2015, quando il club era in Serie B, contribuendo alla promozione in Serie A prima di lasciare la società. Successivamente, è stato presidente del Venezia (2015-2020), guidando il club dalla Serie D alla Serie B. Ha avuto anche esperienze con il Catania, di cui è stato proprietario tra il 2021 e il 2022, e attualmente è presidente della SPAL, che milita in Serie C.

A$AP Rocky, uno degli artisti hip-hop più celebri della sua generazione, vanta diverse candidature ai Grammy e una forte influenza nel mondo della moda, collaborando con brand come Dior e Gucci attraverso il suo marchio AWGE. Il rapper sarà inoltre tra i co-conduttori del Met Gala 2025. Durante il processo, a sostenerlo in aula c’era la sua compagna Rihanna, con cui ha due figli.

