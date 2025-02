Arthur lascia la Juventus: ufficiale il suo trasferimento al Girona

Arthur saluta i bianconeri e va in Spagna: è ufficiale il suo trasferimento al Girona

Il centrocampista brasiliano lascia l’Italia e si trasferisce in Spagna, al Girona di Michel.

Il comunicato ufficiale della Juventus: “Dopo quella della scorsa stagione alla Fiorentina, con la quale ha totalizzato 48 presenze tra tutte le competizioni di cui 32 da titolare, Arthur Melo è pronto a vivere un’altra avventura in prestito“.

“Il centrocampista brasiliano classe 1996 proseguirà, dunque, la sua stagione in Spagna: da oggi è un giocatore del Girona, cui approda a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025“.

Prosegue: “Arthur, approdato alla Juventus dal Barcellona nell’estate del 2020, ha vissuto due stagioni in bianconero collezionando in totale 63 apparizioni e trovando una volta la via della rete, prima di trasferirsi in Premier League. In bocca al lupo per questa nuova avventura!“.

I dettagli dell’operazione

I dettagli del trasferimento del brasiliano al Girona: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Girona FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique

Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 0,7 milioni; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni“.