Arsenal, Arteta sulle condizioni di Calafiori: “C’è la possibilità di averlo a disposizione domani”
Le parole dell’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di Champions League
Dopo aver conquistato il primo posto nella League Phase, l’Arsenal di Arteta si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League.
Nella consueta conferenza stampa prepartita, Arteta ha parlato anche degli infortunati Calafiori e Trossard: “C’è la possibilità di averli a disposizione, domani vedremo come impiegarli”.
Buone notizie dunque anche per la Nazionale di Gattuso. Calafiori infatti era stato sostituito nella partita degli ottavi di FA Cup contro il Mansfield a causa di un problema al flessore della gamba destra.
Vedremo dunque se il difensore italiano verrà schierato già nel match di Champions League e se sarà quindi disponibile per il match dell’Italia contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo.