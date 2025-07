Arsenal, ufficiale l’arrivo di Viktor Gyökeres

Gyökeres è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal: ecco le sue prime parole.

Viktor Gyökeres è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal.

Dopo l’esperienza in Portogallo allo Sporting, il classe ’98 torna in Inghilterra.

Il club ha annunciato il suo arrivo con una nota sui profili social ufficiali.

“Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyökeres ha firmato per noi un contratto a lungo termine“, si legge nel comunicato.

Arsenal, le prime parole di Gyökeres

“Voglio sempre segnare“, ha detto Gyökeres. “Far parte di questo club e segnare con questa maglia e questo stemma davanti a tutti i tifosi, sarà un’emozione incredibile. Ho iniziato qui [in Inghilterra], sembra passato tanto tempo. Credo di essere migliorato molto da allora. Ora voglio dimostrare davvero il mio valore e giocare insieme alla squadra“.

Ha poi concluso: “È un grande onore giocare per la propria nazionale, e poi segnare gol per loro è incredibile. Venire qui in un club del livello dell’Arsenal, penso che mi aiuterà a giocare ancora meglio con tutti i fantastici giocatori di questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare“.