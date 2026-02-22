L’Arsenal ristabilisce la distanza con i Citizens vincendo il North London derby. Quinto gol contro gli Spurs per Eze.

“Are you watching in Manchester?”. Questo il coro partito dal settore ospiti del Tottenham Hotspur Stadium negli ultimi minuti del North London derby stravinto dall’Arsenal per 4-1. Il riferimento è naturalmente al Manchester City, tornato in corsa per il titolo grazie alla vittoria contro il Newcastle nel pomeriggio di ieri.

Una partita, come al solito, dalle tante sfaccettature, iniziando dall’esordio sulla panchina degli Spurs per Igor Tudor che ha ritrovato Kolo Muani a distanza di qualche mese dall’avventura alla Juventus. L’attaccante francese è stata forse l’unica nota dolce per il Tottenham, in una serata in cui è stato travolto dai Gunners.

Un ritorno alla vittoria, quello della squadra di Arteta, prepotente e convincente. Dopo lo stop contro il Wolverhampton l’Arsenal doveva dare un segnale forte al Manchester City, tornato a 2 punti di distanza, ma forse ancora di più a sé stesso.

In Inghilterra, infatti, dopo lo stop con i Wolves erano tornati i fantasmi tra i sostenitori dei Gunners di un’altra stagione senza alzare il titolo. Gli spettri, almeno per il momento, sono stati allontanati e i Gunners tornano a +5 dalla squadra di Guardiola, con una partita in più.

Arsenal, ora c’è anche Gyökeres

Nei primi mesi, dopo aver speso 73 milioni per portare nel nord di Londra Viktor Gyökeres l’Arsenal sembrava averci più perso che guadagnato. Prestazioni poco convincenti, una tecnica di base che sembrava non adatta alla Premier League e soprattutto pochi gol. Quest’ultimo era stato il motivo principale per cui Andrea Berta l’aveva acquistato, ovvero consegnare ad Arteta forse l’ultimo pezzo mancante del puzzle per ambire al titolo, i gol.

L’investimento non pagava e il rientro dall’infortunio di Gabriel Jesus, più associativo nel gioco dello svedese, rischiava di togliergli ulteriore spazio. Qualche mese dopo la musica è cambiata. Gyökeres, con la doppietta contro il Tottenham, è arrivato a quota 14 in stagione e le buone notizie per l’allenatore basco non finiscono qui. La sensazione era che nei “big match” faticasse ad incidere. Ecco la smentita, e ora Arteta se lo gode nella lotta al titolo.

Ancora Eze: quinto gol contro gli Spurs

La storia è sempre la stessa, ma oggi è stato scritto un altro capitolo molto simile al precedente. Ancora una volta gli attori sono tre: Eberechi Eze, l’Arsenal e il Tottenham. In estate il fantasista inglese era a un passo dalla firma con gli Spurs, poi la chiamata di Arteta e un destino che cambia in pochi secondi.

Da quel momento in poi Eze può riscrivere la sua storia con i Gunners, iniziando proprio dal Tottenham a cui ha già segnato 5 gol nella sue prime due partite in maglia Arsenal. Nel nord di Londra, sponda biancorossa, è diventato ovviamente un idolo tanto da dedicargli un coro per la scelta fatta in estate. Se Arteta riuscirà finalmente a vincere il titolo, oltre alle statue di Bergkamp e Wenger è altamente probabile che all’esterno dell’Emirates, casa dell’Arsenal, venga costruita un’altra statua e il profilo dell’inglese è uno degli indiziati principali.