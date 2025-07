Le dichiarazioni del terzino giapponese dopo l’esperienza inglese

Quattro anni, pochi minuti. Pochissimi quest’anno: solo sei. L’ultima stagione di Tomiyasu si è conclusa nel peggiore dei modi: “Sono stato lì per quattro anni, ma ho giocato solo cinque minuti nella stagione 2024-25, e ho passato un anno intero in riabilitazione. Ho vissuto un periodo di forte stress e ansia. A dire il vero, non mi sentivo più davvero parte di quel contesto e mi chiedevo: ‘È davvero questo il mio futuro?’”.

Intervistato a Dazn Japan, il difensore ha svelato il motivo della risoluzione anticipata del contratto: “Non è stata una decisione improvvisa quella di andarmene. Prima di tutto, voglio chiarire che il mio contratto non è stato rescisso unilateralmente, e non ho nemmeno detto unilateralmente ‘Me ne vado’. Abbiamo avuto una discussione seria e siamo giunti alla conclusione che ‘questa decisione è la migliore per me, per il club e per tutti’. Quindi sto andando via. È finita in modo amichevole”.

Attualmente il calciatore giapponese è svincolato: “Dal mio punto di vista, è il momento migliore. Sarò libero, e soprattutto la cosa più positiva di questa decisione è che mi permetterà di concentrarmi sulla riabilitazione e su me stesso”.

Con i Gunners Tomiyasu ha collezionato 84 presenze, 2 gol e 6 assist.