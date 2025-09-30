Arsenal, William Saliba rinnova fino al 2030: è ufficiale

L’Arsenal blinda la difesa con il rinnovo di William Saliba. Il francese ha rinnovato con i Gunners fino al 2030

L’Arsenal blinda la difesa con il rinnovo di William Saliba. I Gunners hanno ufficializzato l’estensione del contratto del francese fino al 2030. Una firma che consacra Saliba tra i migliori giocatori della storia recente dell’Arsenal.

Saliba è entrato a far parte del mondo dei Gunners nel 2019. All’epoca il club inglese acquisto il difensore dal Saint-Étienne per 30 milioni e lasciò il giocatore in prestito al club francese per un’ulteriore stagione.

Al suo arrivo in Inghilterra, il classe 2001 è stato destinato alla “Primavera” dei Gunners con cui ha raccolto 6 presenze in Premier League 2. Da lì una serie di prestiti in Francia. Prima al Nizza, poi all’Olympique Marsiglia e infine il ritorno a Londra, sponda Arsenal, da giocatore affermato.

In pochissimo tempo Saliba ha conquistato lo status di titolarissimo nella formazione di Arteta, che ha trovato nel francese un difensore tanto solido nella propria metà campo quanto pericoloso davanti alla porta avversaria. Saliba ha concluso la scorsa Premier League con 2 gol in 35 presenze e ha iniziato la nuova stagione con la stessa solidità di prima e una conferma in più: il rinnovo fino al 2030.

Arsenal, il comunicato su Saliba

“William Saliba ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Arsenal. Il difensore ventiquattrenne è entrato a far parte della squadra nel luglio 2019 e da allora ha collezionato 140 presenze in tutte le competizioni, diventando un pilastro della nostra difesa“.

Il difensore ha commentato così il rinnovo con i Gunners ai canali ufficiali del club: “È il miglior posto in cui possa essere. Sono orgoglioso di me stesso perché ho firmato il mio primo contratto nel 2019 e ora, nel 2025, sono ancora qui per rinnovarlo. Sono davvero felice, mi sento a casa. Abbiamo una buona squadra, un buon gruppo, uno staff eccellente. Mi godo ogni giorno in cui ho la possibilità di indossare questa maglia. Cerco di dare il massimo e ora darò ancora di più a questo club e ai tifosi“.