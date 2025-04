Arsenal-PSG, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Mikel Arteta e Luis Enrique per l’andata delle semifinali di UEFA Champions League tra Arsenal e PSG.

Arsenal e Paris Saint-Germain scendono in campo per l’andata delle semifinali di UEFA Champions.

Da una parte chi vuole dare un senso a una stagione che finora è stata al di sotto delle aspettative, dall’altra chi vuole mettere la ciliegina sulla torta dopo aver già trionfato in Ligue 1.

Tra infortunati e non, vediamo quali sono le decisioni di Arteta e Luis Enrique per l’attesissima sfida dell’Emirates Stadium.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Arsenal-PSG

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Dove vederla in tv

La sfida tra Arsenal e PSG, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Champions League, è in programma martedì 29 aprile alle ore 21:00 all’Emirates Stadium di Londra.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio ma anche su TV8. In streaming, invece, l’evento si potrà seguire su Sky GO e NOW TV