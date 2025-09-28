L’Arsenal “ritrova la bandierina” e ribalta il Newcastle: Arteta a -2 dal Liverpool

I Gunners vincono al 96′ a St.Jame’s Park ritrovando il gol su una delle loro specialità: il calcio d’angolo.

Una vittoria da tre punti che da un punto di vista emotivo ne vale almeno il doppio. L’Arsenal torna al successo in Premier League battendo per 2-1 il Newcastle di Howe.

Il gol di Gabriel, arrivato al 96′, consente ai Gunners di guardare avanti con fiducia per diversi motivi. Uno di questi è l’aver ritrovato la vittoria in trasferta che mancava dalla prima giornata contro il Manchester United (per 0-1), l’altro è legato agli scontri diretti.

Dopo il pareggio contro il Manchester City e la sconfitta ad Anfield contro il Liverpool, l’Arsenal torna ai 3 punti e accorcia a sole 2 lunghezze la distanza dalla squadra di Slot che ha perso nel weekend contro il Crystal Palace.

Forse, però, il motivo principale per cui Arteta può sorridere è legato a un fondamentale che la sua squadra è tornata a utilizzare e dal quale è scaturita la vittoria.

“Corner Arsenal” è tornato

La migliore notizia per i Gunners è che sono tornati a segnare su calcio d’angolo. Cross di Odegaard, tanti uomini sul secondo palo che entrano in area piccola e… gol. La firma è quella di Gabriel, che sui corner è sempre uno dei più pericolosi. Primo gol in campionato e mano sul naso, come per zittire qualcuno o qualcosa.

L’anno scorso questa statistica è diventata motivo di attenzione e analisi e quest’anno è tornata ad essere un fattore proprio nella serata di St. Jame’s Park. Quello del brasiliano è il quarto gol su corner diretto in Premier League quest’anno dopo quelli di Calafiori a Old Trafford e la doppietta di Timber nella sfida dell’Emirates contro il Leeds. Cambia il marcatore ma non la sostanza. E per una squadra che è prima per calci d’angolo guadagnati (45) tornare a gonfiare la rete fa tutta la differenza del mondo, anche e soprattutto in ottica titolo.