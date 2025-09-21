Martinelli super-sub, l’Arsenal riprende il Manchester City nel recupero: all’Emirates finisce 1-1

L’Arsenal recupera il Manchester City grazie a un bel pallonetto di Martinelli: all’Emirates finisce 1-1. Liverpool a +5 in classifica

E alla fine arriva Martinelli. Il brasiliano regala un punto meritato all’Arsenal grazie a un bel pallonetto a Donnarumma a pochi minuti dalla fine del recupero, e fa impazzire i tifosi dell’Emirates.

I Gunners evitano il secondo ko nei big match in Premier League, dopo quello contro il Liverpool alla terza giornata. Il lob del classe 2001 rovina la settimana perfetta di Guardiola, dopo le vittorie contro Manchester United e Napoli.

Martinelli si conferma pedina fondamentale per Mikel Arteta, nonostante l’investimento in estate per portare un altro talento come Eze nel nord di Londra. Dopo il gol in settimana contro l’Athletic Club, in cui ci aveva messo meno di un minuto dal suo ingresso ad aprire il match, anche questa volta il brasiliano entra e lascia il segno.

Non è un caso se l’allenatore spagnolo aveva incoronato il talento del classe 2001 dopo la vittoria di San Mames: “Adoro Gabriel: il suo atteggiamento, il suo impegno, la sua positività, quello che è disposto a fare per la squadra. Ha una mentalità incredibile. È costantemente disposto a imparare“. E chissà che ora non possa ritagliarsi sempre più un ruolo da super-sub nella stagione dell’Arsenal, in un reparto affollato da tanti giocatori di qualità.

Liberazione Arsenal

L’esultanza di Arteta e di tutto il popolo Gunners per il bel pallonetto di Martinelli suona come una vera liberazione, dopo un secondo tempo in cui l’Arsenal ha meritato il pareggio. Nella ripresa, infatti, i Citizens hanno calciato solo per due volte verso la porta difesa da Raya, contro gli 8 tentativi di Gyokeres e compagni.

La differenza nell’atteggiamento dei due allenatori con il passare dei minuti si è fatto sempre più evidente nei cambi. Se Arteta già all’intervallo ha adottato scelte offensive come l’ingresso di Eze al posto di Merino, Guardiola ha preferito soluzioni più difensive, sostituendo Haaland e Foden per Nico Gonzalez e Aké. Questa volta, alla fine, ha avuto ragione l’allievo Mikel.

Haaland non si ferma più

Il Manchester City era pronto alla festa con il solito Erling Haaland, almeno fino al 93′. L’attaccante norvegese, dopo aver segnato sia nel derby che all’esordio in Champions League contro il Napoli, stava per decidere anche il big match dell’Emirates Stadium.

Sono già 13 le reti stagionali dell’ex Borussia Dortmund, comprendendo anche le firme con la maglia della Nazionale. Ma questa volta non basta a regalare la seconda vittoria stagionale in trasferta al Manchester City, dopo aver perso al Falmer Stadium di Brighton contro la squadra di Hurzeler.