Raya “salva” Arteta e regala un altro derby all’Arsenal: nuovo +5 sul City

Il portiere spagnolo ha regalato la vittoria all’Arsenal nel derby contro il Chelsea con una serie di parate decisive: Gunners a +5 sul City

David Raya ha catturato la luce dei riflettori di questo 215esimo derby tra Arsenal e Chelsea. Se i padroni di casa sono riusciti a difendere il 2-1 firmato da Saliba e Timber e conquistare tutto il bottino è soprattutto grazie alle parate decisive del portiere spagnolo, che stasera si è confermato per l’ennesima volta uno dei punti fermi della squadra di Arteta.

Settimana intensa per Raya, protagonista anche nel derby contro il Tottenham. L’ex Brentford non è riuscito a evitare il gol di Kolo Muani, ma con 5 parate di alto livello – neutralizzando 0,66 xG avversari – si è comunque conquistato un posto fra i migliori in campo. Prestazione ripetuta anche contro i Blues.

All’Emirates, i padroni di casa si sono portati in vantaggio al 20′ grazie al colpo di testa del difensore francese su calcio d’angolo. Sempre dalla bandierina, il Chelsea è riuscito a pareggiare i conti allo scadere del primo tempo: sul cross di James, il tocco di Hincapié è stato fatale per Raya, che non è riuscito a deviare ulteriormente il pallone fuori dallo specchio.

Ma non c’è due senza tre: al 66′, l’Arsenal è tornata in vantaggio grazie a un altro calcio d’angolo di Rice per il terzino olandese, che è riuscito a spedire indisturbato il pallone oltre Sanchez. A seguire, un finale ad alta tensione. Il cartellino rosso di Pedro Neto non ha abbattuto il morale della squadra di Rosenior, che ha continuato ad assediare la porta di Raya. Quest’ultimo, però, ha alzato il muro contro i tiri di Palmer – non nella sua miglior serata – e compagni.

Non solo Guardiola, anche Arteta ha il suo top player tra i pali

Al 45′ Raya ha tenuto in piedi l’Arsenal con un riflesso da top player su un corner, nonostante l’area trafficata. Ma è nei minuti di recupero che si è superato davvero, negando il pareggio a Joao Pedro e poi a Delap – interventi poi vanificati dal fuorigioco dell’attaccante brasiliano. Con ogni probabilità, senza il portiere spagnolo i Gunners non avrebbero portato a casa il terzo derby stagionale contro il Chelsea.

Successo che ha regalato ad Arteta il +5 in classifica sul City di Guardiola, avversari nella corsa al titolo, e ha lasciato il Chelsea a quota 45, a -6 dal quarto posto attualmente occupato dall’Aston Villa. Con il cartellino rosso di Neto, i Blues si sono confermati la squadra con più espulsioni della Premier, ben 7. Un dato che testimonia la poca serenità mentale della squadra di Rosenior, chiamata a rilanciarsi il prima possibile nella corsa alla prossima Champions League.