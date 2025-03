L’Arsenal continua a parlare italiano: Andrea Berta è il nuovo direttore sportivo

Dopo diverso tempo termina la ricerca del profilo ideale per il ruolo di direttore sportivo da parte dei Gunners di Arteta.

La scelta, come ampiamente anticipato, è ricaduta su Andrea Berta, classe ’72 originario di Brescia.

L’ex Atletico Madrid, che ha contribuito attivamente alla costruzione dell’impero Colchoneros ricoprendo il ruolo per quasi 12 anni, è stato accostato anche al Milan, a sua volta alla ricerca del miglior candidato per il ruolo di ds.

Alla fine, però, la scelta è ricaduta sull’Arsenal, da diversi anni tornato al top della Premier League e delle competizioni europee, che ha deciso di puntare su un altro profilo italiano per puntare ancora più in alto.

Arsenal, ufficiale: Berta è il nuovo ds

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club londinese, che ha scelto Berta (CLICCA QUI PER SAPERE DI PIÙ SU DI LUI): “Siamo lieti di annunciare che Andrea Berta si unirà al club in qualità di Direttore Sportivo. Andrea è una figura molto rispettata nel mondo del calcio e porta con sé un bagaglio di conoscenze ed esperienze. Ha ricoperto ruoli tecnici nelle squadre italiane Carpenedolo, Parma e Genoa e, più di recente, nell’Atlético Madrid.

Andrea ha trascorso quasi 12 anni con l’Atléti e ha avuto un ruolo importante nel dare forma alle squadre che hanno vinto i titoli de LaLiga nel 2013/14 e 2020/21 e l’Europa League nel 2018. Hanno anche vinto la Copa Del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercopa de España durante il suo periodo nel club, oltre a raggiungere due finali di UEFA Champions League“.