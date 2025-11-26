Arsenal-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Le scelte di Arteta e Kompany sui 22 titolari che scenderanno in campo per Arsenal-Bayern Monaco

Arsenal e Bayern Monaco stanno per scendere in campo in questo mercoledì di Champions League valido per la quinta giornata di League Phase.

La squadra di Mikel Arteta è tra le più in forma in Europa. In questa Champions League fino a ora hanno fatto un percorso netto senza subire neanche un gol in 4 partite.

Lo stesso discorso vale per Kompany e i suoi ragazzi, anche il Bayern Monaco, infatti, ha totalizzato 12 punti su 12 disponibili fino a questo punto della competizione e sono ancora imbattuti in stagione.

Tutto è pronto dunque per quello che si prospetta sicuramente il big match di giornata. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Arsenal e Bayern Monaco

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Trossard, Merino. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Arrizabalaga, Setford, White, Hincapié, Calafiori, Ødegaard, Norgaard, Madueke, Nwaneri, Martinelli.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl, Gnabry; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

A disposizione: Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Bischof, Itō, Guerreiro, Boey, Mike.