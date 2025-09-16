Un derby basco in Athletic Club-Arsenal: Zubimendi e Merino tornano al San Mamés

L’Arsenal affronta l’Athletic Club nella prima partita della nuova Champions League: Merino e Zubimendi si giocano il derby basco.

Nel calcio spagnolo ci sono rivalità che vanno oltre il campo, trasformandosi in simboli di identità e memoria collettiva. Tra queste, il Derby dei Paesi Baschi tra Athletic Club e Real Sociedad occupa un posto speciale: non solo una sfida sportiva, ma un appuntamento che riflette storia, cultura e orgoglio di un intero territorio.

Dal celebre “derbi de la Ikurriña” del 1976, quando le due squadre esposero insieme la bandiera basca sfidando il passato franchista, alle notti di gloria in Coppa del Rey e in Liga, ogni edizione porta con sé aneddoti e racconti che alimentano una rivalità unica.

C’è chi poi ha lasciato la terra basca per cercare fortune altrove: è il caso di Martin Ødegaard, ora capitano dell’Arsenal, insieme a Mikel Merino e Martìn Zubimendi.

Loro, con la maglia della Real Sociedad, il derby basco lo hanno vissuto in prima persona: la partita con l’Athletic Club non sarà una semplice prima giornata di Champions League.

Un derby atipico in Athletic Club-Arsenal

Ødegaard, Zubimendi e Merino hanno vissuto una delle rivalità più entusiasmanti di Spagna. Quest’ultimo nato e cresciuto a Pamplona, in Navarra, si fa le ossa nelle giovanili dell’Osasuna, prima di girare per l’Europa. Poi il ritorno a casa: contro l’Athletic, Merino, gioca 11 volte (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con un solo assist a refert)o. Quale miglior palcoscenico della Champions League per trovare il primo gol.

Per quanto riguarda l’attuale capitano dei Gunners, Martin Ødegaard, bisogna tornare più indietro nel tempo. Un solo derby giocato, perso per 2-0 nella stagione 2019-20. Come annunciato dallo stesso Arteta, però, il norvegese non sarà del match. Il numero 8 ha rimediato un infortunio alla spalla appena 18 minuti dopo il fischio d’inizio della partita contro il Nottingham Forest.

Discorso diverso per Martìn Zubimendi. Il figlio di San Sebastian, casa della Real Sociedad, cresce nel settore giovanile dei baschi. Parte dalla Real Sociedad C, fino a diventare un punto fermo della prima squadra pochi anni dopo. 10 derby baschi giocati per lui, senza contare tutti quelli delle giovanili. Un solo assist, in un netto 3-0 nel 2023.

La voglia di rivalsa sul palcoscenico più grande d’Europa

Nel cuore pulsante della Champions League, due ex protagonisti del derby basco si preparano a rivivere le emozioni di un confronto che ha segnato le loro carriere. Martín Zubimendi e Mikel Merino, ora con la maglia dell’Arsenal, si (ri)preparano a sfidare l’Athletic Club.

I due giocatori si troveranno a vivere una nuova dimensione del derby, ma con la stessa intensità e determinazione che li ha sempre contraddistinti. La sfida con l’Athletic Club in Champions League non sarà solo un incontro calcistico, ma un vero e proprio ritorno alle origini.

Con il biancoblù Ødegaard è diventato grande, Zubimendi e Merino si sono lanciati verso nuovi orizzonti. Dentro di loro l’identità Txuri-urdin non se n’è mai andata: la musica della Champions League ci sarà, ma qualche nota di fandango basco risuonerà nella testa dei giocatori, ripensando alla vibrante cultura dei Paesi Baschi.