Arsenal, Arteta: “L’Inter di Chivu è molto simile a quella di Inzaghi. Ha grande mentalità”

Le parole dell’allenatore dei Gunners alla vigilia del match di UEFA Champions League contro l’Inter, ai microfoni di Sky Sport.

Dopo il Liverpool, un’altra inglese si presenta a Milano per sfidare l’Inter di Cristian Chivu. Questa volta è la capolista in Premier League, ovvero l’Arsenal di Mikel Arteta che in stagione ha perso soltanto due gare contro Aston Villa e Liverpool.

L’allenatore spagnolo, dopo l’arrivo in Italia, ha parlato alla vigilia del match contro i nerazzurri, ai microfoni di Sky Sport. All’inizio l’analisi è sulla squadra di Chivu e i cambiamenti rispetto al passato con Inzaghi: “L’Inter con Inzaghi era molto simile a ora, è una squadra con grande mentalità”

Poi, Arteta ha parlato delle possibili scelte di formazione in vista della prossima sfida contro il Manchester United: “Rotazioni? Vediamo domani, dopo abbiamo 5 giorni prima della partita contro lo United. Abbiamo giocato tante partite, quindi vedremo”

Infine, un commento su quanto detto qualche ora prima da Akanji: “Dice che non siamo i più forti d’Europa? Ognuno ha la propria opinione”.