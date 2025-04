Arsenal, Arteta pre Real: “I tifosi devono venire a giocare la partita, non a vederla”

Le dichiarazioni di Mikel Arteta in conferenza stampa alla vigilia di Arsenal-Real Madrid

Non solo Bayern Monaco-Inter. Martedì 8 aprile all’Emirates andrà in scena anche Arsenal-Real Madrid, sfida di andata valida per i quarti di finale di Champions League.

Pubblico delle grandi occasioni per i Gunners di Arteta, che è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del delicato match contro la squadra di Carlo Ancelotti.

E proprio sull’allenatore italiano anche Arteta si è espresso con parole di stima. “Ancelotti è un’ispirazione per me. Ha fatto più di chiunque altro in Champions. Ha saputo vincere in ogni paese, lo ha fatto con il suo stile unico e lo ha fatto con una tranquillità impressionante per le pressioni che ci sono nel mondo del calcio e questo aiuta tanto i calciatori“.

L’aria è già frizzante, l’Emirates è pronto a essere pieno di tifosi. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, Arteta lo sa ed è pronto al tutto per tutto per riuscire nell’impresa di eliminare il Real Madrid, padrone della competizione.

Arsenal, Arteta: “Siamo orgogliosi di essere qui”

L’allenatore dell’Arsenal, nonché ex Manchester City, ha iniziato la propria conferenza stampa caricando l’ambiente: “Alle 20 di domani sera, 11 giocatori, 60.000 persone, siamo davvero super convinti di essere pronti a vincere e a batterli. Questo è lo stato mentale che voglio“.

“Dobbiamo essere la squadra che siamo stati nell’ultimo quarto di stagione – ha continuato Aretta ai microfoni -, con tutti gli alti e bassi e le cose che abbiamo dovuto affrontare: continuare così, perché questa è la nostra super forza“.

Mikel Arteta, poi, alla domanda se questa sia una delle serate più importanti per lui da allenatore ha risposto con fermezza: “Al 100 per cento. È una gioia preparare questa partita, guardarli, osservare la reazione delle persone e come ci sentiamo noi stessi in vista di una gara di tale portata. L’entusiasmo che c’è attorno al club, alla gente… questo è il palcoscenico in cui vogliamo stare, dove l’Arsenal deve stare con continuità. Siamo molto orgogliosi di essere lì e ora siamo davvero pronti a dare tutto“.

L’invito di Arteta ai tifosi

Arteta, poi, si è rivolto direttamente ai propri tifosi: “Domani la gente non deve venire a vedere la partita ma a giocarla, deve lottare con noi su ogni pallone, a questo punto della competizione c’è bisogno di un’atmosfera unica allo stadio”.

“Invito i tifosi a venire presto, già dal riscaldamento, quando c’è la storia bisogna creare i momenti e i momenti li creano le persone”, ha concluso lo spagnolo.