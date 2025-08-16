Arrestato il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti ad Antoine Semenyo

Arrestato il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti in Liverpool-Bournemouth

È stato arrestato il tifoso che in occasione di Liverpool-Bournemouth (prima giornata di Premier League) aveva rivolto degli insulti razzisti ad Antoine Semenyo. Attaccante ghanese classe 2000 di proprietà delle Cherries.

Il tifoso, che era stato già allontanato da Anfield durante la partita in seguito al fischio di Taylor, è stato arrestato dalla polizia nel corso della giornata di oggi – 16 agosto -.

A rendere noto l’arresto un comunicato della Merseyside Police: “Abbiamo arrestato un uomo in seguito a segnalazioni di insulti razzisti nei confronti del giocatore del Bournemouth Antoine Semenyo durante la partita di Premier League della sua squadra contro il Liverpool, ad Anfield, venerdì 15 agosto. L’identità del sospettato è stata confermata ed è stato allontanato dallo stadio in seguito alla segnalazione”.

La nota continua: “Un uomo di 47 anni di Liverpool è stato arrestato oggi (sabato 16 agosto) con l’accusa di reato di violazione dell’ordine pubblico aggravato da razzismo. È stato preso in custodia per essere interrogato“.

LEGGI QUI LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

“La polizia del Merseyside non tollererà alcun tipo di crimine d’odio”

L’ispettore capo Kev Chatterton, comandante presente nella partita tra Liverpool-Bournemouth, ha dichiarato: “La polizia del Merseyside non tollererà alcun tipo di crimine d’odio. Prendiamo molto sul serio incidenti come questo e, in casi come questo, chiederemo attivamente al club di emettere ordinanze di divieto di gioco contro i responsabili“.

Ha poi aggiunto: “Non c’è spazio per il razzismo ed è fondamentale che chiunque assista a un reato del genere lo segnali immediatamente agli steward o alla polizia, in modo da poter adottare le misure necessarie come abbiamo fatto questa sera. Come per tutte le partite, lavoriamo a stretto contatto sia con il Liverpool che con l’Everton FC per garantire la sicurezza del pubblico e dei giocatori”.