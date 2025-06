Marko Arnautović annuncia l’addio all’Inter: le parole dell’attaccante austriaco

“No, no, no. Non torno. Il mio tempo all’Inter è finito”, parola di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, intervenuto ai microfoni di AntenaSport, ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Il calciatore ha aggiunto. “Ho giocato con Cristi Chivu, gli auguro il meglio, è un allenatore giovane e affamato, spero che faccia un buon lavoro con questa grande squadra”.

L’attaccante ha parlato al termine della sfida vinta 2-1 contro la Romania. “Abbiamo giocato contro una buona squadra. Sappiamo cosa ha fatto la Romania agli Europei: sono una squadra molto pericolosa. Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo conquistato i 3 punti e ora dobbiamo pensare alla prossima partita, quella contro San Marino”.

Arnautovic ha poi commentato il momento legato alla sua nazionale impegnata nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. “In questo girone siamo tutti favoriti. Se la gente pensa che siamo favoriti, va bene, ma non ci sentiamo tali. Pensiamo di essere una buona squadra, dobbiamo vincere le nostre partite e, alla fine delle qualificazioni, vedremo dove siamo”.