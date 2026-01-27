Lazio, Idea Arnau Martinez del Girona: primi contatti
Idea Arnau Martinez del Girona per la Lazio: primi contatti con il club spagnolo
La Lazio guarda al futuro e punta su Arnau Martinez, giovane talento del Girona, come possibile rinforzo per la difesa.
Nato come laterale difensivo, Martinez si è distinto per la sua duttilità: può giocare anche come difensore centrale e occasionalmente come mezzala, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per Maurizio Sarri.
Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, sono iniziati i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.
L’idea di portare un giovane duttile come Martinez si inserisce nella strategia della Lazio di programmare il futuro, integrando giocatori con capacità di adattamento tattico che possano coprire più ruoli in rosa.