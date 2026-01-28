Dalla Masia a icona del Girona: Arnau Martinez, chi è la freccia che piace alla Lazio

Arnau Martinez (IMAGO)

Alla scoperta di Arnau Martinez, difensore spagnolo classe 2003 di proprietà del Girona finito nel mirino della Lazio.

Tra cessioni importanti e acquisti in prospettiva, per la Lazio è arrivato il momento di rinforzarsi dando uno sguardo al mercato spagnolo. Sul taccuino del club biancoceleste c’è Arnau Martinez, terzino destro classe 2003 del Girona.

In questa stagione sono 18 le apparizioni in Liga con un gol e un assist, ma Martinez può rappresentare un vero e proprio colpo di mercato considerando anche che nel 2023 è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del Golden Boy. Non a caso, nell’ultima sessione di mercato lo avevano cercato sia il Milan che il Marsiglia, con i francesi che hanno poi optato per Pavard dall’Inter.

Catalano DOC, cresciuto a pochi chilometri da Barcellona all’interno della meravigliosa Masia dove per circa sei anni ha ammirato la qualità di due icone del club come Dani Alves e Sergi Roberto. Un tuttofare della difesa e della fascia destra. Michel, nel suo Girona, l’ha utilizzato ovunque: di natura fa il terzino destro, ma può giocare anche al centro della difesa o largo a sinistra. Ha esperienza anche da mediano e da esterno d’attacco. Un ottimo bagaglio tecnico, gioca bene con entrambi i piedi, è abile nello stretto e ha un ottimo tempo di inserimento.

In Spagna lo hanno spesso accostato a Cesar Azpilicueta, proprio per la sua duttilità e caratteristiche tecniche. Ecco perché Arnau Martinez potrebbe rivelarsi il profilo ideale per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. La Lazio spesso costruisce dal basso, sfruttando i centrali capaci di dettare tempi, in particolare Romagnoli che rappresenta un po’ il leader difensivo dei biancocelesti. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, ma la Lazio sta provando a impostare l’operazione a titolo definitivo a cifre più basse.

Dalla promozione in Liga alla Champions

Terminate le avventure nelle giovanili di Barcellona e Hospitalet, per Arnau Martinez si spalancano le porte del Girona, con cui scriverà pagine indelebili di storia. Prima l’esperienza con la squadra B, poi la rapida scalata verso la prima squadra per diventare una pedina fondamentale col passare del tempo. L’esordio in Copa del Rey a soli 17 anni, il primo gol tra i professionisti e quello decisivo nei playoff. Era il 19 giugno 2022 quando Martinez realizzò la terza rete nella finale di playoff contro il Tenerife, fondamentale per la promozione del Girona in Liga, uno dei momenti più importanti della sua carriera con il club catalano.

Sogno finito? Assolutamente no, perché per Martinez c’è spazio anche per la consacrazione europea quando il Girona, nel 2023-24, centrò una storica qualificazione in Champions League grazie anche ai gol di Artem Dovbyk. Gli spagnoli chiusero al 33esimo posto in classifica ma portando a casa una storica vittoria, ossia quella contro lo Slovan Bratislava firmata dall’eterno Stuani e da Miguel Gutierrez che potrebbe riabbracciare in Serie A ma nei panni di avversario.

Michel Sánchez (IMAGO)

Da Mendieta a Luis Alberto: gli spagnoli nella storia della Lazio

Arnau Martinez potrebbe aggiungersi alla lista di calciatori spagnoli che nel corso della loro carriera hanno avuto modo di indossare la maglia della Lazio. La tradizione ha avuto inizio con Gaizka Mendieta, arrivato dopo l’Europeo del 2000 con grandi aspettative dal Valencia ma che non ha reso come tutti si aspettavano.

Tra i nomi spiccano anche Pepe Reina e il difensore Patric, ma lo spagnolo per eccellenza non può che essere Luis Alberto, perno della Lazio dal 2016 al 2024 con oltre 200 presenze e numerose giocate che hanno deliziato il palato dei tifosi biancocelesti e non solo. Uno dei migliori assistman della storia recente del club protagonista con lo stesso Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, con cui ha accarezzato il sogno scudetto.

A cura di Gerardo Guariglia