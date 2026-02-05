Kouamé-Aris Salonicco: contatti positivi, si cerca di chiudere
Contatti positivi con la squadra greca: si cerca di chiudere l’intesa
Come raccontato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, l‘Aris Salonicco ha fatto un’offerta a titolo definitivo per l’attaccante ivoriano.
I contatti tra le due parti sono positivi e ora si cerca di chiudere l’intesa per il trasferimento dell’attaccante della viola.
Kouamé in stagione ha collezionato 4 presenze con la maglia della Fiorentina e ora, dopo il mancato trasferimento al Verona, per lui c’è ancora la possibilità di lasciare Firenze.