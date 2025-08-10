Sassuolo, in chiusura Arijanet Murić dall’Ipswich Town
Il Sassuolo vuole chiudere un nome per la porta
Il Sassuolo sta chiudendo la trattativa per Arijanet Murić, portiere kosovaro classe ’98 di proprietà dell’Ipswich Town.
L’operazione che porterà il kosovaro in neroverde è quella del prestito oneroso, con il riscatto fissato sopra i 10 milioni di euro.
L’attuale numero 49 di proprietà dell’Ipswich in carriera ha vestito – tra le tante – anche le maglie di Girona, Willem II e Nottingham Forest.
Nella passata stagione tra Premier League e FA Cup ha collezionato 19 presenze complessivamente con la maglia del club inglese. Adesso, per lui, la possibilità di venire in Italia per sposare il progetto del Sassuolo.