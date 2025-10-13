Argentina, Scaloni avvisa l’Italia: “Soulé è nel nostro mirino”

Il CT dell’Argentina ha parlato di Matias Soulé dopo le voci di un possibile interessamento della nazionale italiana

Dopo le voci su un possibile interessamento della nazionale italiana per Matias Soulé, che è stato già convocato dalla nazionale maggiore argentina senza mai esordire, il CT dell’albiceleste, Lionel Scaloni, ha chiarito lo stato delle cose.

Del classe 2003 della Roma ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro Porto Rico. Di seguito le sue parole.

“Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni“.

Il commissario tecnico ha poi proseguito: “Sono giovani giocatori che vediamo avere un futuro nella nazionale e li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo. Questa è l’idea“.