Leo Messi, Argentina (Imago)

A 6 mesi dall’inizio del Mondiale, non è ancora chiaro se l’Argentina campione in carica potrà contare su Messi: le parole di Scaloni

Quella di oggi, venerdì 5 dicembre, è una giornata molto importante in vista della prossima edizione dei Mondiali che prenderanno il via il prossimo 11 giugno. A Washington, infatti, è in programma il sorteggio dei gironi che farà chiarezza su quelle che saranno le prime sfide del torneo.

C’è grande attesa, soprattutto per capire chi avrà maggiori possibilità di spodestare l’Argentina dal trono – conquistato di forza grazie alla vittoria nell’ultima finale contro la Francia. Trascinatore assoluto dell’Albiceleste all’ultima Coppa del Mondo è stato Leo Messi – e non poteva essere altrimenti -, il quale, però, non ha ancora dato conferme sulla propria partecipazione all’edizione 2026.

Proprio così, l’Argentina non è ancora sicura di avere il proprio Diez nelle Americhe, e la sensazione è che i dubbi verranno sciolti solamente a ridosso dell’inizio del torneo. Proprio qualche giorno fa, a ESPN, la Pulga aveva dichiarato: “Spero di esserci, ho già detto che mi piacerebbe molto. Nel peggiore dei casi sarò a guardarlo dal vivo, ma sarà speciale”. Nulla è ancora deciso.

E a proposito di questo, in una conferenza stampa indetta qualche ora prima del sorteggio dei gironi, anche il Commissario Tecnico Lionel Scaloni ha commentato la situazione.

Lionel Scaloni, ct Argentina

Argentina, le parole di Scaloni su Messi

Il CT, che si presenterà in America da campione in carica, ha parlato di Messi affermando: “Deciderà lui se esserci o meno, e in ogni caso noi supporteremo la sua decisione. Tutto sta andando bene, ma 6 mesi è un gran lasso di tempo. Noi speriamo che lui prenderà la miglior decisione per sé stesso e per la nazionale”.

Saranno lunghi mesi d’attesa in Argentina: tutti, nessuno escluso, sperano che il Diez possa concedersi un ultimo ballo con la Seleccion.