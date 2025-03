Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, è stato espulso durante Uruguay-Argentina, gara valida per la qualificazione ai Mondiali 2026

Nonostante la vittoria della sua Argentina contro l’Uruguay, non è andata nei migliori dei modi la serata di Nico Gonzalez nel corso della gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’attaccante della Juventus ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un’espulsione rimediata al 95′ minuto di gioco.

Nel tentativo di raggiungere un pallone aereo, l’ex Fiorentina ha alzato la gamba non curante degli avversari che aveva attorno. Difatti, il giocatore ha finito per colpire l’ex giocatore del Cagliari Nandez all’altezza del collo.

Espulsione ed esperienza in nazionale terminata dunque per l’esterno, che salterà la gara contro il Brasile. E che è ora atteso a Torino per il suo rientro in vista la gara di Serie A contro il Genoa.

Argentina, Nico Gonzalez espulso: cosa è successo

L’attaccante della Juventus era subentrato all’esterno dell’Atletico Madrid Giuliano Simeone al 69′ minuto. L’Argentina era da poco riuscita a portare il risultato sullo 0-1 grazie alla rete realizzata da fuori area da Thiago Almada, su assist di Julian Alvarez.

Negli istanti finali della gara, il direttore di gara ha dovuto estrarre il cartellino rosso diretto a Nico Gonzalez, entrato in malo modo su Nandez con la gamba alta alla ricerca del pallone. Il giocatore della Juventus era andato subito a chiedere scusa per l’accaduto, successo senza alcuna volontarietà.

I prossimi impegni

Come detto Nico Gonzalez salterà la gara contro il Brasile, che potrebbe già essere determinante per la sua nazionale in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali. Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe dunque rientrare a Torino, dove con la Juventus sfiderà il Genoa in Serie A.

In 17 partite di campionato, l’attaccante è sceso in campo 17 volte trovando un solo gol e due assist. In 26 presenze totali sono invece tre le reti realizzate e quattro i passaggi vincenti offerti ai compagni.