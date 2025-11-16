Nel match del campionato argentino tra Godoy Cruz e Riestra l’arbitro ha espulso due membri dello staff medico dei padroni di casa

In Argentina, l’arbitro Facundo Tello è stato protagonista di due espulsioni insolite. Nel match di campionato tra Godoy Cruz e Deportivo Riestra il direttore di gara ha sventolato due cartellini rossi.

I diretti interessati non sono stati due calciatori, bensì il conducente del mezzo medico e il barelliere della squadra di casa. Al minuto 39 della sfida, i due membri dello staff del Godoy Cruz sono entrati in campo per prestare soccorso ad Alexander Diaz del Riestra.

Il giocatore è salito sulla barella ed è stato caricato sul mezzo medico. Pochi istanti dopo, però, Diaz è sceso con le sue gambe dal kart per accelerare l’uscita dal campo. Gli ospiti hanno accusato il conducente del mezzo e il barelliere di perdere tempo. I giocatori del Godoy Cruz hanno difeso i membri del loro staff e ne è nato un parapiglia in campo.

L’arbitro Tello ha calmato i giocatori delle due squadre, sedando la rissa con due cartellini rossi. A essere espulsi, però, non sono stati 2 tra i 22 calciatori in campo bensì il conducente del mezzo e il barelliere, accusati dall’arbitro di aver voluto perdere tempo nelle operazioni in campo. Il match è poi terminato 1-1