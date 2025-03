Il portiere dell’Argentina, Emilano “Dibu” Martinez, vanta un incredibile dato per quanto riguarda i clean sheet in nazionale: i numeri

Se per vincere nel calcio vige la regola del “segnare un gol in più degli altri“, viene di conseguenza osannare spesso quei calciatori considerati capaci di “far partire” le loro squadre sempre dall’1-0. Tradotto, gli attaccanti che segnano a dismisura.

Dall’altro lato della medaglia però, ci sono anche quei calciatori che fanno di tutto per permettere di non subire “quel gol in più dell’avversario”. Tradotto oggi, Emiliano “Dibu” Martinez, portiere che con la nazionale argentina vanta l’incredibile 72% di clean sheet mantenuti in 50 presenze.

Un’altra traduzione? Vuol dire più di 7 partite su 10 senza subire gol. O più precisamente, 36 porte inviolate in 50 gare giocate con la maglia dell’Albiceleste.

E l’ultima di queste è arrivata nella notte tra il 21 e il 22 marzo, nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali vinta dal Dibu e compagni contro l’Uruguay per 1-0, grazie al gol di Thiago Almada.

“Dibu” Martinez, numeri da capogiro per clean sheet

Da quando Emiliano Martinez ha iniziato a difendere i pali dell’Argentina, i sudamericani hanno vinto un Campionato del Mondo e due Coppe America. Risultati incredibili, che sicuramente passano anche dalle mani del portiere che oggi gioca nell’Aston Villa.

Una solidità e una chimica che si innesta soprattutto con i colori della biancoceleste. Con il suo club, il Dibu ha ottenuto 9 clean sheet in 4o presenze. Miccia che si accende soprattutto nelle partite che contano, visto che 5 di queste 9 porte inviolate sono arrivate in Champions League, competizione in cui gli inglesi sono arrivati fino ai quarti di finale.

Carattere e parate

C’è a chi sta antipatico per i suoi modi talvolta discutibili e al limite dell’antisportivo. Ma numeri alla mano, le percentuali in campo internazionale del portiere argentino sono superiori a quelli ottenuti da tutte le altre leggende del calcio Mondiale.

Per fare alcuni nomi, Casillas ha il record di 102 reti inviolate in 167 gare, con una percentuale del 61%. Buffon invece ha tenuto per 77 volte la rete inviolata su 176 partite, con una percentuale del 44%. O ancora van der Sar, con la sua Olanda, conta 72 clean sheet su 130 match, con una percentuale del 55%.