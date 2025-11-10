Vaccino oltre i tempi stabiliti: Álvarez, Molina e Simeone saltano Angola-Argentina

L’Argentina ha reso noto che Alvarez, Molina e Simeone non prenderanno parte all’amichevole con l’Angola a causa di un vaccino

Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone sono stati esclusi dalla Nazionale argentina in vista del prossimo match contro l’Angola a causa di un vaccino.

I tre giocatori dell’Albiceleste, infatti, non hanno completato il ciclo di vaccinazioni contro la febbre gialla entro i tempi stabiliti e non potranno entrare in Angola.

La notizia arriva direttamente dalla Federcalcio argentina che, con una nota sul proprio sito, ha dichiarato quanto segue:

“I tre calciatori dell’Atlético Madrid rimangono fuori dal gruppo poiché non hanno completato in tempo le pratiche sanitarie relative al vaccino contro la febbre gialla necessario per entrare in Angola“.

Argentina, il Mondiale del 2026 per el doblete

L’Argentina si prepara per il prossimo Mondiale con un obiettivo preciso: difendere il titolo di Campioni del mondo. Nel 2022 l’Albiceleste ha vinto la coppa più prestigiosa nel calcio, battendo la Francia in finale.

A Lusail, in Qatar, il 18 dicembre 2022 Messi e compagni hanno alzato il trofeo dopo una partita lunghissima ed emozionante, conclusasi ai calci di rigore. L’Argentina punta alla doppietta. Il cammino verso il Mondiale è stato da 10 in pagella. I ragazzi di Scaloni hanno chiuso al primo posto la classifica delle qualificazioni sudamericane alla prossima Coppa del Mondo, con 38 punti in 18 partite.

Gli “italiani” chiamati da Scaloni

In vista dell’amichevole contro l’Angola, il CT della Selección sudamericana Scaloni ha convocato 24 giocatori. Tra questi ci sono 3 calciatori provenienti dalla Serie A.

Due dei tre “italiani” giocano nel Como: Máximo Perrone e Nico Paz. I due si sono ritagliati un ruolo centrale nelle geometrie di Cesc Fabregas e, grazie alle buone prestazioni, hanno ricevuto la chiamata in Nazionale. Il terzo giocatore è Lautaro Martínez. L’attaccante e capitano dell’Inter ha totalizzato, fin qui, 8 gol e 2 assist in 14 partite tra Serie A e Champions League.