Roma, l’attaccante del futuro ce l’hai già in casa: ecco Arena, il ragazzo dei record

L’attaccante del futuro della Roma è già giallorosso: ecco chi è Antonio Arena, il ragazzo dei record

Come nascono le stelle? Se nello spazio occorrono migliaia di anni, nel calcio possono bastare pochi minuti. Ad Antonio Arena ne sono serviti otto nel giorno del suo esordio tra i professionisti, datato 7 marzo 2025, per lasciare il segno con la maglia del Pescara contro la Lucchese. Movimento da vero attaccante su un cross di Moruzzi, gol all’Adriatico e primo 2009 a segnare tra i professionisti in Italia.

Silvio Baldini, all’epoca allenatore degli abruzzesi e oggi Commissario Tecnico della Nazionale U21, ha sempre elogiato le qualità di Arena: “È impressionante. Fa gol, sentirete parlare di lui“. Una profezia che ha accompagnato il ragazzo nato a Sydney fino a Roma, sponda giallorossa, con cui il classe 2009 sogna di debuttare in Serie A, magari già in questa stagione.

Dopo il trasferimento in estate, Arena si è già preso sulle spalle la Primavera di Federico Guidi. Tre gol nelle ultime due, cinque in dodici presenze da inizio stagione da sotto età di ben quattro anni. Un inizio speciale, che inevitabilmente rafforza le sue speranze di un debutto in Serie A. Lo stesso Gasperini non ha mai nascosto di osservarlo con un occhio speciale: “In allenamento mi ha incuriosito. Visto che c’è posto in panchina, lo porterò per iniziare a conoscerlo meglio“.

In questi mesi speciali, spazio anche alla Nazionale. In azzurro, il classe 2009 ha vissuto da protagonista il Mondiale U17, con due gol e un assist in 7 presenze nel percorso che ha portato la squadra di Favo fino al terzo posto in Qatar.

Da Sydney a Roma, passando per Pescara

Il percorso di Arena parte da oltre 16.000 chilometri di distanza dall’Olimpico. Dall’altra parte del mondo, a Sydney, prima con la maglia dell’Ucchino Football e poi con quella dei Sydney Wanderers, dove alcuni osservatori del Pescara lo notano nel 2022. I biancazzurri riescono ad anticipare la concorrenza del Real Betis per portare il ragazzo in Italia, come raccontato ai nostri microfoni da Marco Arcese, responsabile del settore giovanile del club abruzzese: “Grazie al padre siamo riusciti a portarlo da noi. Abbiamo una rete di academy in giro per il mondo“.

E così, a soli 14 anni, il ragazzo italo-australiano lascia casa e amici per vivere l’esperienza con la maglia del Pescara, arrivando fino al debutto in Serie C. Solo una tappa di un percorso per quel ragazzo partito da lontano e che ora sogna di prendersi l’Olimpico.

Arena, il ragazzo dei record

16 anni e 25 giorni per fermare l’orologio del tempo e trovare il primo gol tra i professionisti, diventando il primo 2009 a segnare in Europa. Non una cosa per tutti, insomma. Come se non bastasse, con il gol contro la Lucchese, Arena è diventato il più giovane marcatore nella storia del Pescara, superando il precedente record di Verratti, che durava dall’agosto 2009, quando l’italo-australiano aveva poco più di 6 mesi.

Il numero 19 della Primavera di Guidi non ha mai nascosto di ispirarsi a uno dei più grandi nella storia del nostro campionato: “Il mio idolo calcistico è Ronaldo Nazario, il più forte di tutti i tempi“. Il ragazzo dei record sogna di prendersi anche la Roma dei grandi. Se nel calcio bastano pochi minuti per far nascere una stella, ora Arena vuole illuminare il cielo sopra l’Olimpico. L’attaccante per il futuro della Roma è già in casa.