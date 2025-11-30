Samuel: “Dybala e Soulé con l’Argentina? Non chiudiamo la porta a nessuno. Paz è il futuro”

Dalla Nazionale argentina, passando per Chivu fino ai giocatori dell’Albiceleste: le parole di Walter Samuel a Sky Sport.

Il vice allenatore dell’Argentina, Walter Samuel, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento solidale del tennis della tredicesima edizione dell’Aspria Open a Milano.

Tanti i temi trattati, tra cui il prossimo Mondiale, i talenti dell’Albiceleste e anche un pensiero su Cristian Chivu.

“Abbiamo fiducia nei nostri giocatori, siamo anche coscienti che molte altre Nazionali sono attrezzate. Vedremo chi ci toccherà“, ha esordito parlando della Nazionale.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete.

Le parole di Samuel

Samuel ha continuato parlando della Roma: “Davanti creano tante occasioni, se riescono a tenere fino a marzo è lì che poi si decidono i campionati. Dybala e Soulé con l’Argentina? Non chiudiamo la porta a nessuno, vediamo cosa deciderà il mister nei prossimi mesi per il mondiale“.

Si è soffermato anche su Nico Paz: “Il salto di qualità lo ha già fatto l’anno scorso: adesso si sta riconfermando. Noi lo stiamo inserendo gradualmente, è il futuro della nazionale. Contiamo su di lui“.

Samuel: “Chivu è molto preparato, non ha dovuto cambiare tanto la squadra”

Samuel ha proseguito parlando di Chivu: “Abbiamo condiviso tante esperienza a Roma e con l’Inter. Lui è molto preparato: si è resto conto che non c’era bisogno di cambiare tanto la squadra“.

Infine ha concluso con un commento su Lautaro: “Normale che quando esce o non gioca ci rimane male, l’importante è ripartite con la testa giusta il giorno dopo per la squadra. Sono cose che devono rimanere lì. Lautaro ha fatto e fa grandi cose per l’Inter“.