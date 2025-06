Torino su Archie Brown del Gent. Su di lui anche la Lazio

Il Torino è su Archie Brown, esterno sinistro classe 2002 del KAA Gent. Interessata anche la Lazio ma in seconda fila rispetto ai granata

Giornata importante per la programmazione della prossima stagione per il Torino.

I granata, invece, hanno ufficializzato l’arrivo sulla panchina di Marco Baroni, che ha lasciato la Lazio alcuni giorni fa.

I granata cominciano a muoversi anche per quanto riguarda il calciomercato. Il Torino, infatti, è su Archie Brown del Gent sul quale c’è anche la Lazio ma in seconda fila rispetto al club di Cairo.

Il classe 2002 inglese in questa stagione in campionato in 27 presente ha collezionato 1 gol e 3 assist.