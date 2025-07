Archie Brown, calciatore Gent (imago)

Niente Milan per Archie Brown: il terzino inglese ha scelto il Fenerbahce mantenendo gli accordi presi due sere fa

Risolto l’intrigo Archie Brown. Dopo la lunga contesa tra Milan e Fenerbahce, alla fine il calciatore ha scelto i turchi.

Nonostante le offerte dei due club fossero pressoché pari, il Gent e il calciatore hanno scelto il Fenerbahce, che si era mosso prima rispetto ai rossoneri.

Questi ultimi avevano provato a inserirsi e convincere il giocatore, che ha però mantenuto la parola data nei confronti della squadra turca.

Il pressing di Mourinho e dell’intero club (che ha anche inviato un jet privato in Belgio) hanno fatto la differenza per la scelta del giocatore, che è adesso in partenza per Istanbul.