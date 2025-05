Champions League, Marciniak arbitrerà la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona

Scelto l’arbitro che dirigerà la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona

L’Inter di Inzaghi si prepara a scendere in campo per la semifinale di ritorno contro il Barcellona.

Il pareggio per 3-3 della gara d’andata lascia ancora tutto aperto il discorso finale, con i nerazzurri che cercheranno di mettere in campo il miglior calcio possibile per superare i blaugrana.

Nel frattempo, tramite un comunicato ufficiale, è stato reso noto chi dirigerà la partita di ritorno tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Flick.

Si tratta dell’arbitro polacco Szymon Marciniak.