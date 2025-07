Alle ore 15 nella sede della FIGC sono stati presentati i nuovi organici nazionali di arbitri, assistenti e non solo: le decisioni dell’AIA.

L’AIA si prepara a decidere le linee guida della prossima stagione.

Alle ore 15 nella sede della FIGC sono stati presentati i nuovi organici nazionali di arbitri, assistenti e Vmo (Video Match Official).

Alcune caselle già sono state definite, altre invece sono ancora da chiarire. In primo piano il futuro di Daniele Orsato che sembra orientato verso la Can di Serie C, Rocchi invece viaggia verso la conferma come designatore di Can A e B.

Alla conferenza presenti il presidente dell’Associazione italiana arbitri Antonio Zappi, il vicepresidente vicario Francesco Massini e il vicepresidente Michele Affinito. Per la Figc invece il segretario generale Marco Brunelli.

Le decisioni dell’Aia: le parole del Presidente Zappi

La novità principale riguarda la riduzione dell’organico, ecco le parole del presidente dell’AIA, Antonio Zappi: “Ridurre organici vuol dire costruire un’autonomia nuova, nell’ottica di una razionalizzazione di spesa e budget, un orientamento delle risorse dove sono utili.

La Can “dimagrisce”, si era troppo ampliata, non consentiva una turnazione utile e un impiego frequente degli arbitri. Il risultato è stata la penalizzazione della crescita della nuova generazione, dei giovani. La riduzione potrebbe non fermarsi qui. Da i 47 arbitri iniziali si arriva a 42, per quanto riguarda gli assistenti, da 84 a 76.”

Gli arbitri promossi alla Can A sono: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Andrea Calzavara di Varese, Giuseppe Nucera di Palermo, Niccolò Turrini di Firenze e Andrea Zanotti di Rimini.

Gli arbitri avvicendati dalla Can

Il Presidente Zappi ha poi elencato gli arbitri che sono stati avvicendati dalla Can: Gianluca Aureliano per motivi di età, Francesco Cosso, Antonio Giua, Marco Monaldi, Alessandro Prontera, Daniele Rutella e Gabriele Scatena per motivi tecnici, Davide Ghersini per raggiunto limite di permanenza nel ruolo. Ci sono state anche le dimissioni volontarie di Daniele Orsato, ad inizio stagione, e di Alberto Santoro.

Il Presidente Zappi ha rilasciato un duro commento riguardo alla trasmissione “Open Var”: “Siamo profondamente soddisfatti della possibilità che ci viene data di aprirci alla trasparenza di far capire fino in fondo il processo decisionale di quelle che sono le scelte arbitrali. Quello che a noi non piace del format è che a possa essere esercitato, già in quel momento, un diritto di critica verso la posizione comunicata da parte degli arbitri in una maniera che può mettere in difficoltà chi in studio in quel momento.”