Serie A, le designazioni arbitrali per la 1ª giornata
Torna la Serie A e con lei, le designazioni arbitrali: ecco tutte le squadre che scenderanno in campo per la 1ª giornata
Non è rimasta più sabbia nella clessidra: la Serie A è pronta a scendere di nuovo in campo.
Si riparte dal verdetto della scorsa stagione, che ha visto il Napoli di Antonio Conte vincere il titolo di Campioni d’Italia.
Proprio gli azzurri scenderanno in campo sabato 23 agosto alle 18:30 contro il Sassuolo, in quella che sarà la partita d’esordio del Campionato 2025/2026 assieme a Genoa-Lecce.
Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per la 1ª giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni arbitrali
GENOA-LECCE (sabato 23/08 h. 18.30)
MASSA
COSTANZO-BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO-NAPOLI (sabato 23/08 h. 18.30)
AYROLDI
LO CICERO-YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN-CREMONESE (sabato 23/08 h. 20.45)
COLLU
DI GIOIA-MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA-BOLOGNA (sabato 23/08 h. 20.45)
ZUFFERLI
MONDIN-MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI-FIORENTINA (domenica 24/08 h. 18.30)
SOZZA
FONTEMURATO-BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO-LAZIO (domenica 24/08 h. 18.30)
MANGANIELLO
MELI-ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA-PISA (domenica 24/08 h. 20.45)
ARENA
PALERMO-POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS-PARMA (domenica 24/08 h. 20.45)
MARCENARO
SCATRAGLI-ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE-H. VERONA (lunedì 25/08 h. 18.30)
TREMOLADA
MORO-CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER-TORINO (lunedì 25/08 h. 20.45)
LA PENNA
DEI GIUDICI-CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI