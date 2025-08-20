Questo sito contribuisce all'audience di

Serie A, le designazioni arbitrali per la 1ª giornata

Redazione 20 Agosto 2025
Arbitro Serie A (Imago)
Torna la Serie A e con lei, le designazioni arbitrali: ecco tutte le squadre che scenderanno in campo per la 1ª giornata

Non è rimasta più sabbia nella clessidra: la Serie A è pronta a scendere di nuovo in campo.

Si riparte dal verdetto della scorsa stagione, che ha visto il Napoli di Antonio Conte vincere il titolo di Campioni d’Italia.

Proprio gli azzurri scenderanno in campo sabato 23 agosto alle 18:30 contro il Sassuolo, in quella che sarà la partita d’esordio del Campionato 2025/2026 assieme a Genoa-Lecce.

Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per la 1ª giornata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali

GENOA-LECCE (sabato 23/08 h. 18.30) 

MASSA
COSTANZO-BIANCHINI

IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA

SASSUOLO-NAPOLI (sabato 23/08 h. 18.30)

AYROLDI
LO CICERO-YOSHIKAWA

IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO

MILAN-CREMONESE (sabato 23/08 h. 20.45)

COLLU
DI GIOIA-MOKHTAR

IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI

ROMA-BOLOGNA (sabato 23/08 h. 20.45)

ZUFFERLI
MONDIN-MINIUTTI

IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI

CAGLIARI-FIORENTINA (domenica 24/08 h. 18.30)

SOZZA
FONTEMURATO-BIFFI

IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA

COMO-LAZIO (domenica 24/08 h. 18.30)

MANGANIELLO
MELI-ALASSIO

IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI

Il trofeo della Serie A (Imago)
Tutte le designazioni

ATALANTA-PISA (domenica 24/08 h. 20.45)

ARENA
PALERMO-POLITI

IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI

JUVENTUS-PARMA (domenica 24/08 h. 20.45)

MARCENARO
SCATRAGLI-ZINGARELLI

IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI

UDINESE-H. VERONA (lunedì 25/08 h. 18.30)

TREMOLADA
MORO-CECCON

IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA

INTER-TORINO (lunedì 25/08 h. 20.45)

LA PENNA
DEI GIUDICI-CAVALLINA

IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI