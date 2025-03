Le novità per quanto riguarda i direttori di gara dopo la riunione dell’Ifab

Grandi novità per quanto riguarda la figura degli arbitri nel prossimo futuro.

A Belfast ha avuto luogo il 139º Annual General Meeting dell’Ifab, International Football Association Board, che ha fissato le nuove regole del calcio che varranno dal Mondiale per club.

Per la competizione mondiale, al via il 14 giugno 2025, la novità principale riguarda l’utilizzo della bodycam per gli arbitri.

Questo strumento, già utilizzato in passato in via sperimentale, diventerà sempre più comune nei massimi tornei, a partire proprio dal Mondiale statunitense.

Le novità

Le bodycam sul petto degli arbitri saranno protagoniste nel Mondiale per Club.

Infatti, queste diventeranno parte integrante delle dirette televisive.

Esistono già dei precedenti relativi all’utilizzo di queste, come quella indossata nella finale del mondiale femminile del 2023 tra Inghilterra e Brasile da Stephanie Frappart.

Anche in Premier League c’è un precedente. In occasione della sfida del maggio 2024 tra il Crystal Palace e il Manchester United il direttore di gara Jarred Gillet ha indossato la bodycam.