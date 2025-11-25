Chelsea-Barcellona, blaugrana in 10 prima dell’intervallo: espulso Araujo
La squadra di Flick resta in inferiorità numerica a pochi minuti dall’intervallo: doppio giallo e cartellino rosso per Araujo
Si complica ulteriormente la serata di Stamford Bridge per il Barcellona. La squadra di Flick, già in svantaggio per l’autogol di Koundé, resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Araujo.
Intervento a vuoto da parte del difensore urugaiano, che entra in ritardo su Cucurella. Inevitabile il secondo cartellino giallo da parte di Slavko Vincic.
Curiosamente, si tratta della terza espulsione per la squadra di Flick nelle ultime cinque partite. Le altre due erano arrivate per Pedri nel Clasico contro il Real Madrid e per De Jong contro il Celta Vigo.