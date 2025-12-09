Araújo a Tel Aviv per un viaggio spirituale: ha il permesso del Barça

Ronald Araújo è a Tel Aviv per un viaggio spirituale: l’obiettivo è ritrovare se stesso e tornare più forte in campo

Mentre il Barcellona si appresta a sfidare l’Eintracht Francoforte sotto le luci del Camp Nou per la 6ª giornata di League Phase in Champions, Ronald Araújo si trova a Tel Aviv, in Israele.

Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, il difensore uruguaiano, uno dei leader dello spogliatoio blaugrana, ha chiesto e ottenuto dal club un permesso per un periodo di assenza “a tempo indeterminato” per motivi personali e legati al suo stato mentale. Una richiesta arrivata (anche ) dopo l’espulsione nella sconfitta contro il Chelsea.

Il club, così come l’allenatore Hansi Flick e il direttore sportivo Deco, hanno confermato di sostenere il difensore, chiedendo rispetto e discrezione sulla vicenda. Anche il presidente Joan Laporta è al fianco del proprio giocatore, ribadendo come questo sia un momento delicato e da affrontare senza forzature e con il giusto supporto.

Se il Barcellona si sta affidando quindi alle alternative peri reparto difensivo, Araújo – molto credente – si trova a Tel Aviv per un viaggio descritto come “religioso e culturale”, con il permesso della società. L’obiettivo, come riporta Diario Sport dalla Spagna, è quello di visitare i luoghi sacri e cercare di ristabilire l’equilibrio mentale e tornare “più forte”.