Napoli, Conte: “Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dal parco del ritiro del Napoli sulla scorsa stagione

Il Napoli si avvicina alla prossimo stagione. Gli azzurri sono arrivati quasi al termine del primo ritiro, quello di Dimaro, e nei prossimi giorni saranno a Castel di Sangro.

I campani hanno anche già giocato la prima amichevole dell’estate contro l’Arezzo perdendola 2-0.

Nella serata di oggi, 24 luglio, sul palco di Dimaro erano presenti Antonio Conte e il suo staff.

Napoli, l’intervista di Antonio Conte

Antonio Conte ha cominciato il suo intervento dal palco salutando le persone presenti: “Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia. E’ avvenuto qualcosa di bellissimo, ci avete sostenuto sempre, dall’inizio alla fine“.

L’allenatore del Napoli ha ringraziato tutti i tifosi per l’appoggio nella scorsa stagione: “Mi ricordo benissimo che alla prima partita in Coppa Italia col Modena c’erano 50mila persone. Solo per fa capire la passione del tifoso napoletano e che ci avete trasmesso. Ci auguriamo di avervi reso orgogliosi“.

“Cerchiamo di essere molto intelligenti e umili”: le parole di Conte

Antonio Conte ha concluso l’intervento parlando di cosa serve ora al Napoli: “Ora, quello che dico sempre, cerchiamo di essere molto intelligenti e umili. Perché chi è umile è intelligente, la presunzione e l’arroganza fa parte delle persone poco intelligenti. Da persone intelligenti, sappiamo i valori, valori che ci possono portare a fare qualcosa di importante, sono quelli del lavoro, della serietà, della professionalità e dell’appartenenza. Poi il resto sono tutte caz.ate! Grazie a tutti“.