Napoli, Conte: “Il mercato è fumo negli occhi. La vera essenza sono i nostri giocatori”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Udinese, valida per la 24ª giornata di Serie A

Altro giro, altra corsa. Allo stadio Maradona di Napoli, gli uomini di Antonio Conte attenderanno nella giornata di domenica 9 novembre l’Udinese di Runjaic.

Gli azzurri proveranno subito a tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto contro la Roma di Claudio Ranieri.

Dall’altra lato l’Udinese, che nell’ultima giornata ha superato in casa il Venezia per 3-2, cercherà punti importanti per continuare il proprio cammino in campionato.

Alla vigilia della gara, Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa parlando del momento dei suoi e della fine del mercato.

Napoli, le parole di Conte in conferenza

L’allenatore del Napoli ha iniziato parlando della gara: “Il mio obiettivo è cercare di lasciare qualcosa di migliore per quando dovrò andare via da Napoli. Voglio aiutare il club a crescere. La squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista. Piuttosto che di un giocatore, abbiamo bisogno di un centro sportivo. Abbiamo bisogno di avere un settore giovanile, piuttosto che pensare ai 50-60-70 milioni per quel giocatore. Fin da quando sono arrivato qui, ho pensato di supportare Manna, la famiglia De Laurentiis. Voglio dare il mio contributo. Io sono felice di quello che sto sviluppando con questi ragazzi, perché so che daranno l’anima. Dobbiamo ricercare l’eccellenza in quello che abbiamo“.

Per poi aggiungere sul mercato: “Okafor c’è, ma ha un minutaggio molto limitato per ora. Dobbiamo non rovinare quello che abbiamo oggi costruito in maniera molto faticosa. Nulla ci è dovuto. Io, sono qui per aiutare a costruire qualcosa di solido che possa durare nel futuro e competere con tutti. Il mercato è fumo negli occhi: l’essenza è quello che abbiamo. Il presente, è Napoli”.

Le parole di Antonio Conte in vista dell’Udinese

Conte ha poi aggiunto parlando di alcuni giocatori: “Buongiorno sta migliorando in maniera importante, ma Jesus sta bene. Giocherà lui, anche se Buongiorno sta lavorando. Billing sta entrando nella metodologia della squadra, e per la prima volta ho potuto vederlo dal vivo, È un ragazzo serio“.

Per chiudere, ha poi parlato dell’Udinese: “Abbiamo grande rispetto per la squadra che affronteremo, dovremo prestare molta attenzione ai calci da fermo. Ogni partita che giochiamo ce la dobbiamo sudare. Io dal primo giorno ho cercato di capire in che condizione mi trovavo, cercando le giuste aperture e i giusti indirizzi per migliorare. Bisogna solo guardare il nostro percorso di crescita. Non so dove ci porterà questo viaggio, ma godiamocelo. Nella vita bisogna essere sempre predisposti a imparare, e io sono sempre il primo a mettermi in gioco per farlo. La nostra squadra sta facendo un calcio importante, anche se abbiamo tanti margini di miglioramento. C’è voglia dei ragazzi per giocare e andare dentro. C’è però bisogno di tempo”.