Le parole di Antonio Conte nel post partita dei quarti di Coppa Italia tra Napoli e Como: tutte le dichiarazioni

Il Como elimina il Napoli dalla Coppa Italia. A Conte non basta il solito Vergara per staccare il pass per le semifinali, ed è costretto ad abbandonare la competizione.

L’allenatore non ha nascosto tutta la sua amarezza dopo il match, commentando anche le diverse situazioni arbitrali che hanno acceso l’intensità della serata del Maradona: “Non andiamo a parlare sempre di arbitri, c’è sempre qualcosa e qualcuno che si lamenta. Non è una buona stagione per arbitri e VAR, spero migliorino la situazione. Si lamentano tutti, bisogna fare uno step in avanti. Penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e var, non va bene per il calcio e per noi“.

Nonostante la sconfitta, Conte ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra in un momento inevitabilmente condizionato dagli infortuni: “Onore ai ragazzi, non era facile. Affrontare un Como che veniva da 10 giorni di pausa non era facile, abbiamo perso McTominay prima di questa partita. Non posso dire niente, stiamo andando oltre le possibilità attuali. Non c’entra nulla con le ambizioni, oggi ai rigori potevamo qualificarci“.

Tanto orgoglio, comunque, per la stagione del suo Napoli: “Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, noi stiamo facendo di più di quello che abbiamo al momento. Qualsiasi squadra e allenatore farebbe fatica, grazie ai tifosi che continuano ad apprezzare e riconoscono i nostri sforzi. Siamo comunque arrivati a un centimetro dal passare“.

Conte: “Quello che stiamo facendo è incredibile. Scudetto? Pensiamo a ottenere il massimo”

A proposito degli infortuni, Conte ha proseguito parlando della difficoltà di prevenire tali situazioni: “Come fai a prevedere l’infortunio di Di Lorenzo, Lukaku, De Bruyme, Gilmour pubalgia e sta tre mesi fuori? Dobbiamo andare al santuario e fare una preghiera. Sono infortuni talmente gravi che pesano per tutto l’anno. Inevitabile che poi giocano sempre gli stessi e si fanno male pure quelli. Si vanno a sommare alle altre perdite, non penso sia successo a qualche altra squadra. Il club mi ha detto che non si poteva fare niente durante il mercato. Quello che stiamo facendo è qualcosa di straordinariamente incredibile“.

Sulla possibilità di difendere lo Scudetto conquistato nella passata stagione, invece, l’allenatore pugliese ha dichiarato: “Pensiamo a ottenere il massimo, l’Inter viaggia forte insieme ad altre“.

“Lukaku non è a posto. C’è amarezza”

In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della situazione di Lukaku, protagonista in negativo del match del Maradona con un errore nei tiri di rigore: “Romelu non è a posto. Non è Lukaku. C’è l’amarezza di non poter far fronte a tutti questi impegni avendo qualche piazzola arma in più, dall’altra c’è soddisfazione: in una situazione di emergenza dove stiamo tirando di tutto, le stiamo giocando sempre“.

Sui nuovi arrivi, invece: “Oggi si sono visti i due nuovi Giovane e Alisson, speriamo possano darci una mano. Io mi metto a disposizione della società facendo il massimo sapendo che la situazione non è rosea“. Infine, su Vergara e sugli aspetti positivi della serata, Conte ha dichiarato: “Io di cose positive ne vedo tantissime nella disgrazia. Se non avessero voglia di difendere lo scudetto, sarebbe un’annata disastrosa. Ci sono tante cose positive. Siamo usciti dalla Coppa Italia, sì, dalla champions, sì. E che posso farci? Adesso ci resta il campionato. I tifosi sono gli unici a capire gli sforzi che questa squadra sta facendo“.