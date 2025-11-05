Antonio Candreva entra nello staff tecnico dell’Italia u15 di Enrico Battisti

Nuova avventura lavorativa per Antonio Candreva, che dopo aver annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato nell’aprile 2025 ora inizia un percorso in panchina dopo aver ottenuto la qualifica UEFA B.

L’ex Juve, Lazio, Inter e Salernitana tra le altre, infatti, entra a par parte dello staff dell’Italia u15 di Enrico Battisti, ricoprendo il ruolo di assistente tecnico al fianco di Bruno Redolfi.

Dopo 677 presenze e 99 gol in carriera, tra cui vanno sottolineate anche le 54 in Azzurro condite da 7 reti, inizia quindi un nuovo capitolo professionale per Candreva.

Di seguito riportiamo il comunicato della Nazionale, con anche le sue prime dichiarazioni in merito al nuovo incarico.

Il comunicato della Nazionale: Candreva entra nello staff dell’Italia u15

“A completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi“.

“Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia – dichiara –. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l’ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità”.