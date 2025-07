Antonelli: “Per Mandragora non c’è un accordo. Volpato? Ha bisogno di continuità”

Da Mandragora a Volpato: il punto sul mercato con Stefano Antonelli ai microfoni di Sky Sport.

Continua questa sessione di calciomercato estiva in vista della nuova stagione ormai alle porte.

A proposito di operazioni sul mercato è intervenuto Stefano Antonelli ai microfoni di Sky Sport per fare il punto su Mandragora e Volpato.

“Per ora ci sono stati cordialissimi incontri ma non c’è un accordo. Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo. La Fiorentina però è una società meravigliosa e il rapporto con loro è meraviglioso“, ha esordito parlando di Mandragora.

Ha poi continuato: “La cosa importante è sapere che Rolando ha la stima non solo di Firenze ma di altre squadre. Il Betis si è interessata. Al momento la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla. La strada è stata aperta e adesso vedremo“.

Le parole di Antonelli sul mercato

Antonelli ha proseguito parlando di Volpato: “È uno dei talenti più importanti del calcio. Al momento gli manca la continuità per fare un campionato da protagonista. Sassuolo è una società organizzata e modello con un allenatore che conosco bene ed è bravissimo“.

Infine ha concluso: “A prescindere, noi andremo in linea con i progetti del Sassuolo. Il giocatore in questo momento ha assoluto bisogno di continuità, ha bisogno di giocare“.