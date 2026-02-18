Il Newcastle vince 6-1 in casa del Qarabag. La scena se la prende Anthony Gordon, autore di 4 gol in un tempo.

Incontenibile. Al Tofiq Bəhramov di Baku si accende la luce di Anthony Gordon. 4 gol in un tempo nel trionfo del Newcastle contro il Qarabag. Il numero 10 dei Magpies continua il suo percorso da sogno in Champions League. Sono 10 in 9 partite le reti realizzate dall’inglese, secondo solo a Mbappé a 13.

Il play-off di andata tra Qarabag e Newcastle non è mai stato in discussione. La serata serata perfetta di Gordon inizia dopo appena 122 secondi con il primo record della sua serata storica. Attacco della profondità e destro che non lascia scampo a Kochalski. È la rete più veloce della storia del club nella massima competizione europea. Al 32′ arriva l’occasione dal dischetto: destro forte a incrociare e doppietta personale. Solamente un minuto dopo il numero 10 approfitta dell’errore del difensore Medina, ruba palla, salta il portiere e deposita nella porta vuota degli azeri.

Ma non è finita. Gordon è deux ex machina del match. Pallone rubato alla difesa di casa, un altro dribbling e rigore guadagnato. Cambia l’angolo, ma il risultato è lo stesso. Piattone aperto e incrocio dei pali. Intuisce due volte Kochalski ma non basta. Gordon è perfetto.

Per l’attaccante è la notte dei record. Solamente Luiz Adriano, in occasione della sfida tra Bate Borisov e Shakhtar Donetsk (0-7) dell’ottobre 2014, aveva trovato 4 reti nel primo tempo in Champions League. Gordon entra così in questa ristretta cerchia.

Anthony Gordon è sempre più leader del Newcastle

History maker: nella serata di Baku Gordon è entrato di diritto nelle pagine più nobili del mondo del Newcastle. L’inglese ha infatti superato il primato di Alan Shearer come miglior marcatore dei Magpies in una singola campagna di Champions League. Shearer infatti aveva segnato 7 gol nell’edizione 2002/2023. Gordon ha voluto esagerare arrivando a quota 10 con una poker indimenticabile. Il play-off assume connotati storici anche per la squadra inglese. Il Newcastle infatti non aveva mai segnato 6 gol in Champions: il massimo era di 4 nel 4-1 contro il Paris Saint Germain del 2023/2024 e nel 4-0 di questa stagione nella vittoria di Bruxelles contro l’Union Saint Gilloise.

14 reti e 5 assist in questa stagione. Nel 4-2-3-1 disegnato da Eddie Howe il nativo di Liverpool agisce da falso nove con Woltemade che agisce alle sue spalle. Fantasia, qualità e fame nell’iniziare la pressione sulle difese avversarie. Due delle quattro reti trovate arrivano proprio da un suo recupero alto. Una nuova vita dopo aver agito per la maggior parte della sua carriera come ala sinistra. Ora è più vicino alla porta e i risultati iniziano ad essere sotto gli occhi di tutti. Anthony Gordon scrive la storia del Newcastle e si candida a essere sempre più trascinatore. La stella inglese illumina la notte di Baku e ora non vuole più fermarsi.

A cura di Stefano Parpajola