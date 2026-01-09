Dal campo alla finanza: Anthony Ampellio, founder e chairman of the Board di Football Exchange

Chi è Anthony Ampellio: founder e chairman of the Board di Football Exchange, la “prima borsa dei calciatori” virtuale

Da grande passione in età adolescenziale a progetto imprenditoriale pioneristico. Per Anthony Ampellio il calcio è sempre stata una costante. Nella vita e nel lavoro. Perché non si diventa founder e chairman of the Board di Football Exchange per puro caso (clicca qui per leggere l’intervista). All’età di 36 anni è considerato una delle eccellenze italiane emergenti nel panorama dell’alta finanza e dell’innovazione sportiva.

Come detto, il suo percorso nasce dal campo. Nato e cresciuto a Torino, Ampellio sviluppa una visione del calcio che non si era ancora vista prima. Intrapreso un percorso di studi in ambito finanziario ed economico, sviluppa una solida preparazione sui mercati finanziari, sugli strumenti derivati e sul market engineering. Ampellio avvia la propria carriera come trader e analista dei mercati, specializzandosi progressivamente fino a diventare un esperto di prodotti e mercati finanziari internazionali, sia regolamentati che non regolamentati, con particolare attenzione ai prodotti derivati e ai mercati alternativi.

Per dare una svolta alla sua carriera professionale – e per arricchire il suo bagaglio culturale – Ampellio si trasferisce per dieci anni all’estero. Tra Sofia, Londra, Barcellona e Praga matura diverse esperienze all’interno di gruppi finanziari, fondi e società di investimento, occupandosi di operazioni di alta finanza e ricoprendo nel tempo ruoli apicali.

Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza da docente all’Università degli Studi di Milano in ambito di ingegneria finanziaria. Rientrato in Italia nel 2020 per sviluppare un’intuizione maturata negli anni, arriva la svolta. Di cosa si tratta? Applica le logiche dei mercati finanziari al valore dei calciatori, dando vita a un ecosistema nuovo e pionieristico, definito come la Borsa dei Calciatori. Da questa visione prende forma CSA Capital Market S.p.A., società di riferimento del progetto Football Exchange.

La nascita di Football Exchange

Per quattro anni Anthony Ampellio dedica il proprio lavoro allo studio, allo sviluppo e all’ingegnerizzazione di questo inedita nel panorama sportivo internazionale. Il 12 settembre è il giorno del debutto ufficiale di Football Exchange, lanciata in partnership con Juventus.

Nel 2024, Ampellio viene premiato come ideatore di Football Exchange presso la Camera dei Deputati come “Startup dell’Anno”, riconoscimento che sancisce il valore innovativo del modello sviluppato e ne consolida il posizionamento istituzionale e industriale.

Oggi Anthony Ampellio guida Football Exchange e rappresenta un esempio di imprenditorialità italiana. Ha creato un rapporto tra sport, tecnologia e mercati che non si era mai visto prima. Tutto questo partendo da una passione comune a milioni di italiani, il calcio. Dal campo alla finanza.

Cos’è e come funziona Football Exchange