Torino, affare da 5 milioni con l’Empoli per Anjorin

Le cifre dell’accordo tra il Torino e l’Empoli per Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001

Dopo aver raggiunto l’accordo nella giornata di ieri, il Torino per Anjorin verserà 5 milioni di euro all’Empoli.

Il Chelsea ha il 40% sulla rivendita.

Quella per Anjorin non è però l’unica operazione delle ultime ore per i granata.

L’altra, come vi abbiamo raccontato, è quella di Ardian Ismajli. Il difensore si trasferirà al club granata a parametro zero.