Il Napoli perde Anguissa: infortunio muscolare per il centrocampista camerunense.

Brutte notizie per il Napoli. Frank Anguissa ha riportato un infortunio muscolare nel finale del match contro il Como.

Il centrocampista azzurro ha avvertito un risentimento che lo ha costretto a sottoporsi a esami strumentali nella giornata di oggi presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Lo staff medico del Napoli ha già avviato il percorso riabilitativo per il calciatore camerunense, che nei prossimi giorni seguirà un programma personalizzato di recupero. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno per valutare i tempi di rientro.

Per Antonio Conte si tratta di una perdita molto importante, dato il match scudetto contro l’Inter in arrivo questo sabato allo Stadio Maradona. Ironia della sorte, l’allenatore azzurro ha preferito non rischiarlo nel match contro il Como per la diffida a suo carico, ma con tutta probabilità non lo avrà in campo per la sfida decisiva contro i nerazzurri.